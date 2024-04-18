Haydi Fener!

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bugün Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u Kadıköy'de konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini Ülker Stadı'nın çimlerine gömüp, adını yarı finale yazdırmak istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Samandıra'da hep birlikte zafer yemini edildi. Saat 22.00'de bu tarihi mücadelede düdük Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler'de olacak.

BEN KUPAYI İSTİYORUM

Fenerbahçe, sahadan tek farklı galip ayrılırsa maç uzatmamalara gidecek. Beraberlik halinde ise Olympiakos yarı finale adını yazdıran taraf olacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin son dörde kalması için sahadan iki farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda; "Biz daha iyiyiz. Bunu çıkıp sahada göstereceksiniz. Ben bu kupayı almayı çok istiyorum. Siz de istiyorsunuz ve ilk adım bu maç. Yarın (bugün) çıkın ve kazanın" diye seslendi.

2 EKSİK 1 BELİRSİZ

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, bugünkü mücadelede yok. Maç eksiği bulunan Joshua King'in durumu ise sağlık heyetinden gelecek rapor sonrasında maç saatinde belli olacak. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür de Avrupa listesinde yok.

KADIKÖY'DE BİR BAŞKA

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu. İç sahada 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarılacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

ZİRVE MICHY İLE TADIC'İN

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü isimleri 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. İrfan Can Kahveci de 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı- lacivertlilerin 24 golle tüm kulvarlarda en golcü oyuncusu olan Bosna Hersekli Edin Dzeko da 4 gollük katkı sağladı.

AVRUPA'DAKİ 270. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 269 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

KONFERANS'TA 18. KEZ SAHADA

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 18. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 6 mağlubiyet aldı. Sarılacivertliler, söz konusu mücadelelerde 43 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

YUNANLAR ÜSTÜN

Sarı-lacivertliler bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ORANI YÜKSELDİ

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları öncesi şampiyonluk oranlarında değişime gidildi. Fenerbahçe'nin finale yükselme oranı 4'te sabit kalsa da kupayı kaldırma oranı 6.2'den 9.8'e çıktı. Nedeni de ilk maçın kaybedilmesi. Ancak sarı-lacivertliler, buna rağmen Lille ile birlikte kupanın 4. favorisi konumunda.

OLY'E KARŞI SİFTAH YAPACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

"TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesinde iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "3-2 kaybettik ilk maçta. Muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz. Hatalar yapmadan kazanmak istiyoruz. İdeal 11'imizle çıkacağız. Bu kadar eksiklere rağmen oyun planımızdan, pozitif futboldan vazgeçmedik. Şartlar ne olursa olsun maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

YARI FİNAL ZORUNLULUK

Dusan Tadic, kritik Olympiakos maçı öncesinde şöyle konuştu: "Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk. Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz" dedi.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Çağlar, Osayi, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Radinei, Carmo, Ndoj, Ortega, Hezze, Camara, Fourtounis, Masouras, Podence, El Kaabi