Haberler Fenerbahçe Nihat Tokat: Şampiyonlukları alacağız

Nihat Tokat: Şampiyonlukları alacağız

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde Nihat Tokat da dün başkan adaylığını açıkladı: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz. İkna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Nihat Tokat: Şampiyonlukları alacağız

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Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde Nihat Tokat da dün başkan adaylığını açıkladı: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz. İkna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız."
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