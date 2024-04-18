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Nihat Tokat: Şampiyonlukları alacağız
Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesinde Nihat Tokat da dün başkan adaylığını açıkladı: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, benim için yaşam biçimidir. Babamdan kalan en büyük mirasımı, iki oğluma miras bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum. Futbol Federasyonu'nu ikna edeceğiz. İkna olarak o 28 şampiyonluğumuzu alacağız."
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