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Michy 82 pound istedi

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği Michy Batshuayi’nin en ciddi taliplerinden birisi de Leeds United... İngiliz ekibi, Premier Lig’e yükselmesi halinde Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor ve bu bağlamda oyuncunun menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Ada basını, Batsman’ın Leeds United’dan haftalık 82 bin pound maaş istediğini vurguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Michy 82 pound istedi
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak istediği Michy Batshuayi'nin en ciddi taliplerinden birisi de Leeds United... İngiliz ekibi, Premier Lig'e yükselmesi halinde Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor ve bu bağlamda oyuncunun menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Ada basını, Batsman'ın Leeds United'dan haftalık 82 bin pound maaş istediğini vurguladı.
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