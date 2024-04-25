Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Trendyol Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 5 haftaya gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin 4 puan önünde avantajın sahibi konumunda. Ünlü veri sitesi Euro Club Index, yaptığı tahminleri güncelleyerek sezon sonundaki muhtemel sıralamayı paylaştı. İşte bu sıralamaya göre şampiyon olan takım ve toplanan puanlar...
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Euro Club Index'e göre sezon sonunda küme düşme tahminleri şöyle:
20- İstanbulspor: 18 puan (Küme düşmesi kesinleşti)
19- Pendikspor: 36 puan
18- Hatayspor: 38 puan
17- Fatih Karagümrük: 39 puan
Euro Club Index'e göre sezon sonunda ilk 5 sırada yer alacak takımlar ve alacağı puanlar şöyle:
5- Başakşehir: 58 puan
4- Beşiktaş: 60 puan
3- Trabzonspor: 64 puan
2- Fenerbahçe: 97 puan
1- Galatasaray: 102 puan
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