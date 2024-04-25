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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 5 haftaya gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin 4 puan önünde avantajın sahibi konumunda. Ünlü veri sitesi Euro Club Index, yaptığı tahminleri güncelleyerek sezon sonundaki muhtemel sıralamayı paylaştı. İşte bu sıralamaya göre şampiyon olan takım ve toplanan puanlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 11:41
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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı.

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk puanına dair yaptığı tahmini güncelledi.

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

NTV Spor'un derlediği haberde, Euro Club Index bir önceki güncellemesinde sezon sonunda Fenerbahçe'nin 99 puanla ikinci, Galatasaray'ın 101 puanla ligi zirvede biteceğini öngörmüştü.

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Euro Club Index'e göre sezon sonunda küme düşme tahminleri şöyle:

20- İstanbulspor: 18 puan (Küme düşmesi kesinleşti)

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

19- Pendikspor: 36 puan

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

18- Hatayspor: 38 puan

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

17- Fatih Karagümrük: 39 puan

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Euro Club Index'e göre sezon sonunda ilk 5 sırada yer alacak takımlar ve alacağı puanlar şöyle:

5- Başakşehir: 58 puan

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

4- Beşiktaş: 60 puan

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