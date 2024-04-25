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GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle İtalyan takımlarının gündemine gelen tecrübeli teknik adam Napoli'nin ardından bir İtalyan kulübünün daha listesine girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 13:39
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GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Bu sezon Avrupa'da oynadığı futbolla adından söz ettiren, Süper Lig'de ise adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da futbolcular piyasa değerlerini katladı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 'joker' olarak görülen Barış Alper Yılmaz, İtalyan ve Alman kulüplerinin ardından İngiliz ekibi Aston Villa'nın listesine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

2 milyon euroya transfer edilen milli futbolcu için Galatasaray, 20 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ise Sanchez'in peşine düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Kolombiyalı oyuncu kısa sürede kalitesini kanıtlarken, Galatasaray defansının sigortası konumunda yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Geçen yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen ve kontratında 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'a da yeni teklifler gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Defans hattındaki bir diğer isim Abdülkerim Bardakçı'ya da Suudi Arabistan'dan takımların ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Galatasaray'da iki sezondur büyük başarılara imza atan teknik direktör Okan Buruk'la da ilgilenen kulüpler bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Yeni Şafak'ın haberine göre, Rusya'dan Spartak Moskova'nın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli'nin Buruk ile ilgilendiği öğrenildi.

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