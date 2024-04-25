GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle İtalyan takımlarının gündemine gelen tecrübeli teknik adam Napoli'nin ardından bir İtalyan kulübünün daha listesine girdi. İşte detaylar...
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ise Sanchez'in peşine düştü.
Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Kolombiyalı oyuncu kısa sürede kalitesini kanıtlarken, Galatasaray defansının sigortası konumunda yer alıyor.
Geçen yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen ve kontratında 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'a da yeni teklifler gelmesi bekleniyor.
Defans hattındaki bir diğer isim Abdülkerim Bardakçı'ya da Suudi Arabistan'dan takımların ilgisi bulunuyor.
Galatasaray'da iki sezondur büyük başarılara imza atan teknik direktör Okan Buruk'la da ilgilenen kulüpler bulunuyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Rusya'dan Spartak Moskova'nın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli'nin Buruk ile ilgilendiği öğrenildi.
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