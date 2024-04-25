GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar

Bu sezon Avrupa'da oynadığı futbolla adından söz ettiren, Süper Lig'de ise adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da futbolcular piyasa değerlerini katladı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 'joker' olarak görülen Barış Alper Yılmaz, İtalyan ve Alman kulüplerinin ardından İngiliz ekibi Aston Villa'nın listesine girdi.