Haberler Basketbol Panathinaikos 95-79 Maccabi Playtika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi!

Panathinaikos 95-79 Maccabi Playtika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi!

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 23:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos 95-79 Maccabi Playtika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi!

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

Muslera'dan flaş emeklilik kararı!
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...
Başkan Erdoğan Külliye'de Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti | İki ülke arasında Eylem Planı Protokolü imzalandı
Derbinin iddaa oranları açıklandı!
İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pınar Karşıyaka'da Kenan Sipahi şoku!
Bahçeşehir 2. oldu
Çöl toz bulutu kaç gün sürecek?
Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
🌹 RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! 23:28
"TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" "TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" 20:11
G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama 20:09
Muslera'dan flaş emeklilik kararı! Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 18:49
Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! 18:02
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! 17:49
Daha Eski
PFDK kararları açıklandı PFDK kararları açıklandı 17:40
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:07
Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi 17:01
Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var 16:53
Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! 16:19
Cimbom A. Demirspor maçına hazır! Cimbom A. Demirspor maçına hazır! 15:38