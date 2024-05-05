Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Fiorentina maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
Ferdi'nin yerine geliyor! İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki
DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" Sosyal medya Huri Deniz'i konuştu!
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
Semih'e dev talip! İşte istenen rakam
Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Juventus maçı ne zaman?
Milan - Genoa maçı ne zaman?
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs 07:14
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:58
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:58
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:53
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:42
Cimbom'un hedefi Casemiro Cimbom'un hedefi Casemiro 00:36
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
Galatasaray'ın hedefi Casemiro Galatasaray'ın hedefi Casemiro 00:22
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:11