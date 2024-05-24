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Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lyon ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:50
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Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Lyon - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lyon ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - PSG maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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