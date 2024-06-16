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LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | LGS ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı?

Liseye geçişin ilk adımı olan LGS sınavına giren milyonlarca öğrenci sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınavda istedikleri liseye girmek için ter döken öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının son dakika duyurularını takip ediyor. Peki, LGS ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 22:29 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 22:30
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LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | LGS ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da yapıldı. 1 milyondan fazla öğrencinin birbiriyle yarıştığı sınavın ardından öğrenciler, puan durumuna göre tercih yapacak. 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirleyecek olan adaylar, arama motorlarında 'LGS ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Geçtğimiz sene yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanırken bu yıl da tercihlerin sona ermesinden sonraki hafta yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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