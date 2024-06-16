MASTERCHEF 2024 YENİ SEZON | MasterChef yeni sezon bölümleri ne zaman başladı?

Masterchef yeni sezon heyecanı başladı. Survivor'da finalin ardından Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Masterchef yeni bölümleri ile ekranlard ayerini alırken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gelen programın yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLADI?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezonu başladı. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu şimdiden ilgiyle takip ediliyor. Survivor All Star'da büyük finalin ardından başlayan MasterChef Türkiye'de bu sezon birbirinden farklı yarışmacılar önlük için savaşacak.

Geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye bu yıl da yine 14 Haziran tarihinde yayın hayatına başladı.