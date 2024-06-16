Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 16 Haziran Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 16 Haziran Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Haziran Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 21:35
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 16 Haziran Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 16 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 16 Haziran Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Haziran Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

16 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 16 Haziran Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

7 - 2 - 6 - 52 - 3 - 23

👉 Süper Loto 16 Haziran Pazar sonucu için TIKLA

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