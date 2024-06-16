Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? | Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Bayram tatili haftası kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KARGOLAR BAYRAM TATİLİNDE NE ZAMAN AÇIK?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Dolayısıyla 20 Haziran Perşembe günü kargo firmaları normal çalışma mesailerine devam edecekler.