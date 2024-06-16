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Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? | Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla pek çok iş yeri, kurum ve kuruluş kapalı olacak. 9 günlük tatil boyunca hangi yerlerin açık hangi yerlerin kapalı olacağı ise araştırılıyor. Kargo firmalarında işi olanlar ise Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024 güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 18:37
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Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? | Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Bayram tatili haftası kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'Kargolar bayram tatilinde kaç gün kapalı, ne zaman açılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KARGOLAR BAYRAM TATİLİNDE NE ZAMAN AÇIK?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Dolayısıyla 20 Haziran Perşembe günü kargo firmaları normal çalışma mesailerine devam edecekler.

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