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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 29. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 00:11
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 29. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 29. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir.

Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karategin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar.

Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez.

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.

Selahaddin, Gazze'ye yönelen Bernard'ı nasıl alt edecektir? Dağılan Müslümanlar yeniden birlik hâline getirilebilecek midir? Kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Arslanşah'ın gerçek yüzü nasıl aşikâr olacaktır? Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e yürüyecekken nasıl bir kuvvetle karşı karşıya kalacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 28. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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