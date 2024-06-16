KURBAN CİĞERİ NASIL SAKLANIR? | Kurban ibadetinin yerine getirildiği ve Hicri takvimde Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı bu yıl yine coşkuyla kutlanıyor. Kesim sonrası kurban etlerinin saklanması ise oldukça önem arz ediyor. Yalnızca etler için değil aynı zamanda sakatatlar için de uygun saklama koşullarının oluşturulması gerekiyor. Ciğer dondurulur mu? Kurban ciğeri nasıl saklanır? sorularının yanıtını sizler için derledik.

CİĞER DONDURULUR MU?

Ciğerleri tek parça halinde ya da dilimlenmiş halde paketleyebilirsiniz. Her paketi tarih ve içerikle etiketleyin. Bu, dondurulan ciğerlerin ne kadar süre boyunca saklandığını ve hangi tür ciğer olduğunu hatırlamanıza yardımcı olur. Ciğerleri dondurucunuzun en soğuk bölmesine yerleştirin (genellikle -18°C veya daha soğuk). Ciğerleri mümkünse tek bir katman halinde düz bir yüzeye yerleştirin. Bu, donma işlemini hızlandırabilir.

Ciğerleri dondurucuda sakladığınızda, mümkün olduğunca hava sızdırmaz bir şekilde paketlenmiş olduklarından emin olun. Dondurucunuzun içinde diğer yiyeceklerden izole edin. Ciğerler dondurulduktan sonra genellikle 2 ila 3 ay boyunca tazeliğini korurlar. Dondurulmuş ciğerin sağlıklı bir şekilde tüketimi için bu sürenin aşılmamasına özen gösterilmelidir.