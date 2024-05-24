Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası Final

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAISERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.