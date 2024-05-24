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Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası Final

Almanya Kupası'nda heyecan dorukta. Final maçında Kaiserslautern ile Bayer Leverkusen kozlarını payalaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:04 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:10
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Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası Final

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAISERSLAUTERN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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