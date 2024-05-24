Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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