Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 24 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 24 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 24 Mayıs bilezikleri kim aldı? | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 14:10
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 24 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 24 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1395. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 24 MAYIS CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1394. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 20 - 24 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Damla gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Damla gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs hafta finalinde elenen isim Arife gelin oldu.

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