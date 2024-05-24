KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (24 Mayıs 2024)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 24 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 24 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 24 Mayıs Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: CADDEBOSTAN MAH AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ERENKÖY MAH AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: GÖZTEPE MAH AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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