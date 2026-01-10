Galatasaray'a Cezayirli orta saha: Hicham Boudaoui!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılıların listesine son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice'in yıldızı Hicham Boudaoui girdi. Cimbom'un transferde Avrupa devleri ile yarış halinde olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:41
Galatasaray'da ara transfer döneminde öncelik, orta sahaya yapılacak transferde. Listesindeki isimler ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar gündemine Davide Frattesi, Manuel Ugarte, Andre, Ruben Neves gibi yıldız isimleri almıştı.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yalnızca 3 puan önünde devre arasına lider olarak giren Cimbom, sarı-lacivertlilerin transfer dönemine hızlı bir giriş yapmasının ardından elini çabuk tutma kararı aldı.

Bu doğrultuda listesinde yer alan isimlere ek olarak alternatif bir futbolcuya yöneldi: Fransa Ligue 1'de OGC Nice forması giyen Hicham Boudaoui.

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Boudaoui, performansı ile Avrupa devlerinin radarına girdi. Ülkesi çeyrek finale yükselirken yıldız futbolcu, bu başarının mimarlarından biri olarak gösterildi.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ayrılık iddialarının merkezinde yer alan Cezayirli oyuncuya olan talep, dev turnuvada gösterdiği performansın ardından zirve noktasına ulaştı.

Avrupa kulüpleri Hicham için bilgi alma yarışına girmişken transferde iki takımın kıran kırana mücadele ettiği ortaya çıktı: Galatasaray ve Brighton.

Fransız ekibi başarılı orta sahanın takımdaki önemini bilmesine rağmen yeterli bulduğu bir teklifin gelmesi durumunda transfere engel olmayacak.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final bileti için Victor Osimhen'li Nijerya ile karşılaşacak olan Cezayir Milli Takımı'nın turu geçmesi durumunda Hicham'ın değerinde sıçrama yaşanabileceği aktarıldı.

Bu sezon Nice forması ile Ligue 1'de 13 maçta boy gösteren Hicham Boudaoui, 1 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
