HaberlerGalatasaray Hicham Boudaoui kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri...
Hicham Boudaoui kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri...
Atletik yapısı, fiziki özellikleri ve dinamizmi ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Hicham Boudaoui, Türk takımları ile anılmaya devam ediyor. Başarılı ismin kariyeri ve istatistikleri merak edilirken, futbolseverler "Hicham Boudaoui kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara da yanıt aramayı sürdürüyor. Hicham Boudaoui'nin mevkisi ve oynadığı takımlar hakkında detaylar haberimizde...
Atletik profil, güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkan Hicham Boudaoui, Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcunun kariyer yolculuğu ve performans verileri merak uyandırırken, futbolseverler "Hicham Boudaoui kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Boudaoui'nin sahadaki rolü, görev aldığı mevkiler ve formasını giydiği takımlara dair tüm ayrıntılar futbol gündemindeki yerini koruyor. İşte Hicham Boudaoui istatistikleri ve kariyeri...
HICHAM BOUDAOUI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Hicham Boudaoui, 23 Eylül 1999 tarihinde Cezayir'in Bechar bölgesinde dünyaya geldi. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Boudaoui 26 yaşında.
HICHAM BOUDAOUI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Fiziki yapısı ve dinamizmi ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Hicham Boudaoui merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca, orta sahanın sağ bölgesinde de süre bulan Boudaoui, ön libero bölgesinde de sahaya çıkıyor.
HICHAM BOUDAOUI KARİYERİ
Profesyonel futbolculuk kariyerine Cezayir'in Paradou AC takımında başlayan Hicham Boudaoui, burada gösterdiği başarılı perfromans sonrası 2019 yılında Nice'e transfer oldu. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa ekibinde kariyerine devam ediyor.
HICHAM BOUDAOUI İSTATİSTİKLERİ
Cezayir ve Fransa takımlarında 234 maçta forma giyen Hicham Boudaoui, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 18 asist yaptı. Cezayir Milli Takımı'nda ise 30 maçta süre bulan Boudaoui, 3 asist katkısında bulundu.
HICHAM BOUDAOUI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Hicham Boudaoui piyasa değeri 12 milyon euro.