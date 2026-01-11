TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere...
Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, şimdiki hedefi; 28 yaşındaki Ademola Lookman...
Nijeryalı oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, 9 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşme önerdi ve yapılan müzakerelerde bazı bonus maddeleri de eklenince prensipte anlaşma sağlandı.
Yönetim, Lookman cephesiyle söz kesince İtalyan ekibi Atalanta'yla masaya oturdu.
İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATACAK İlk etapta 35 milyon euro önerildi. Ancak İtalyan ekibi bu teklifi reddetti.
Fenerbahçe, "Sport Mediaset"in haberine göre; teklifini 40 milyon euroya çıkardı ve Çizme temsilcisinden gelecek yanıtı beklemeye başladı.
Atalanta'dan olumlu yanıt geldiği an Lookman, İstanbul'a getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarılacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak.
Transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor.
G.SARAY DA ÇOK İSTEDİ
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ademola Lookman için Galatasaray da harekete geçmiş ve Atalanta'yla görüşmüştü. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmayı hedefliyor.
16 MAÇTA OYNADI Bu sezon Atalanta formasıyla, Serie A'da 11 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Ademola Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.