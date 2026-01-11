CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Ademola Lookman'la 9 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşme için prensipte el sıkıştı. Atalanta'ya sunulan 40 milyon euroluk teklifin yanıtı bekleniyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, şimdiki hedefi; 28 yaşındaki Ademola Lookman...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Nijeryalı oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, 9 milyon eurodan 4.5 yıllık sözleşme önerdi ve yapılan müzakerelerde bazı bonus maddeleri de eklenince prensipte anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Yönetim, Lookman cephesiyle söz kesince İtalyan ekibi Atalanta'yla masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATACAK
İlk etapta 35 milyon euro önerildi. Ancak İtalyan ekibi bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Fenerbahçe, "Sport Mediaset"in haberine göre; teklifini 40 milyon euroya çıkardı ve Çizme temsilcisinden gelecek yanıtı beklemeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Atalanta'dan olumlu yanıt geldiği an Lookman, İstanbul'a getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarılacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

Transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

G.SARAY DA ÇOK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ademola Lookman için Galatasaray da harekete geçmiş ve Atalanta'yla görüşmüştü. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

16 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Atalanta formasıyla, Serie A'da 11 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Ademola Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
Halep'te neler oluyor? Şeyh Maksud da PKK/SDG işgalinden kurtarıldı | Teröristler otobüslerle Tabka'ya gönderildi
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
Tedesco: Bu kupa F.Bahçe ailesinin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:12
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:09
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:03
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 22:59
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 22:12
Daha Eski
Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! Sakaryaspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! 21:57
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 21:26
Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! Mert Müldür: Kupayı sonuna kadar hak ettik! 21:23
Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar Talisca karşı karşıya kaçırdı! İşte o anlar 20:36
Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! Macclesfield FA Cup'ta Crystal Palace'ı eledi! 20:03
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! 18:18