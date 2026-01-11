Galatasaray'dan Paulo Dybala sürprizi! Hücum hattına ilaç gibi gelecek

Fenerbahçe'ye karşı oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'nde hücum hattı alarm veren Galatasaray, sezonun ikinci yarısında hata payını minimuma indirmek üzere harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine Roma'dan ayrılması beklenen dünya yıldızı forvet Paulo Dybala geldi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Son olarak Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-0 kaybetti ve kupatı ezeli rakibine kaptırdı.
Nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılıların hücum hattında yaşadığı aksamalar dikkat çekti. Özellikle Victor Osimhen'in forma giyemediği maçlarda gol yolları tıkanan Cimbom'da hücuma yapılması planlanan takviyeler için temasların hızlandırılması kararı alındı.
Bu doğrultuda gündeme, geride bıraktığımız sezonda da adı Galatasaray ile anılan dünya yıldızı bir futbolcu geldi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İspanyol basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Paulo Dybala için devreye girdi.
Roma'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu ile ayrıca Brezilya'dan Gremio ve Flamengo, Arjantin'den ise Boca Juniors ilgileniyor.
Arjantinli forvetin transferinde Galatasaray'ın en dişli rakibinin ise Boca Juniors olduğu aktarılıyor.
Dybala, sezon sonunda kadar Roma'da kalmak istese de yönetim ile yakın zamanda bir toplantı yapacak ve görüşmenin sonunda geleceği ile ilgili nihai karar verilecek.
İtalyan temsilcisi, Haziran 2026'da bitecek olan sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyor.
32 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Dybala, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2018/19 sezonunda Juventus forması ile ulaşmıştı: 110 milyon euro.
Bu sezon Roma ile Serie A'da 15 mücadelede boy gösteren tecrübeli oyuncu, 1 gol/2 asist katkısı sundu.