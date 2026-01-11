Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakikanın sonunda kupayı müzesine götüren taraf sarı-lacivertliler oldu. Domenico Tedesco'nun takımı ilk yarıyı yeni transfer Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran ve skoru atayan gol ise Jayden Oosterwolde'den geldi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de takıma dağıtılacak prim ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet primi olarak takıma 1.5 milyon euro dağıtma kararı almıştı. Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibini 2-0 mağlup eden Kadıköy ekibinde futbolcular, kupayı getiren derbi galibiyetinin ardından prim sevinci de yaşadı. Bu gelişmenin Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı öncesi doping etkisi yaratması bekleniyor.