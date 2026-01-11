CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Ezeli rakibi Galatasaray'ı finalde 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de takıma dağıtılacak prim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 11:47
Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakikanın sonunda kupayı müzesine götüren taraf sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Domenico Tedesco'nun takımı ilk yarıyı yeni transfer Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran ve skoru atayan gol ise Jayden Oosterwolde'den geldi.

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de takıma dağıtılacak prim ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet primi olarak takıma 1.5 milyon euro dağıtma kararı almıştı.

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibini 2-0 mağlup eden Kadıköy ekibinde futbolcular, kupayı getiren derbi galibiyetinin ardından prim sevinci de yaşadı.

Fenerbahçe'den prim kararı! Doping etkisi yaratacak

Bu gelişmenin Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı öncesi doping etkisi yaratması bekleniyor.

