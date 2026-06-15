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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği Raul Asencio, Real Madrid'de gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Galatasaray, savunmada Davinson ve Abdülkerim'i geride bırakacak önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Bir süredir sarı-kırmızılı takımın radarında bulunan Raul Asencio'dan müjdeli haberler geliyor.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Real Madrid'de de Başkan Perez'in seçimi kazanmasının ardından göreve getirdiği Jose Mourinho, takımda düşünmediği isimleri listeledi.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Bu futbolculardan birisi de G.Saray'ın radarındaki Asencio oldu.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

KİRALAMA TEKLİFİ

İspanyol ekibi savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanırken, Asencio için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Böylece önemli bir koz eline geçiren sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Real Madrid ile temaslara başlayacak.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Gözden çıkarıldığı için ilk başta satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. Real kabul etmezse bonservisi istenecek.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Henüz 23 yaşındaki Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Bu sürede kendisine fırsat verilen her anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

Önemli bir tecrübe edinen Asencio, uzun yıllar G.Saray'ın savunmayı emanet etmeyi düşündüğü isimlerden birisi.

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