Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!
Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği Raul Asencio, Real Madrid'de gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Bu futbolculardan birisi de G.Saray'ın radarındaki Asencio oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
İspanyol ekibi savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanırken, Asencio için kulübe ulaşacak teklifler değerlendirmeye alınacak.
Böylece önemli bir koz eline geçiren sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde Real Madrid ile temaslara başlayacak.
Gözden çıkarıldığı için ilk başta satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. Real kabul etmezse bonservisi istenecek.
18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI
Henüz 23 yaşındaki Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.
Bu sürede kendisine fırsat verilen her anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.
Önemli bir tecrübe edinen Asencio, uzun yıllar G.Saray'ın savunmayı emanet etmeyi düşündüğü isimlerden birisi.
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