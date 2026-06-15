Galatasaray'a Raul Asencio müjdesi!

18 DEVLER LİGİ MAÇINA ÇIKTI Henüz 23 yaşındaki Asencio, iki senedir Real Madrid A Takımı'nda forma giyiyor.

Bu sürede kendisine fırsat verilen her anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan genç oyuncu iki senelik süreçte tam 18 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.