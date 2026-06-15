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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak hücum hattı için gündeme oldukça flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldız Memphis Depay ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor bölgesi... En az iki golcü takviyesi yapacak olan sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, ilk olarak Vedat Muriç'le anlaştı.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Serhou Guirassy'le söz kesen ancak Gineli oyuncunun 'kararımı Dünya Kupası'ndan sonra bildireceğim' demesinin ardından alternatiflere yönelen Fenerbahçe'nin listesine son olarak Hollandalı yıldız Depay girdi.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Brezilya ekibi Corinthians'la olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Depay'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Bu durumdan yararlanmak isteyen Fenerbahçe'ye de menajerler vasıtasıyla 32 yaşındaki oyuncu önerildi.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Durum değerlendirmesinin ardından da Depay için harekete geçme kararı alındı ve Hollandalı santrforun menajeriyle ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Depay'a 5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. Bonservisi ise yok.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Memphis Depay, Corinthians, PSV ve Lyon'un yanı sıra; Man. United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giydi.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

2 YILDIR BREZİLYA'DA OYNUYOR

2024'ün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılan Memphis Depay, 2 ay sonra Brezilya ekibi Corinthians'la anlaştı.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Brezilya ekibinde sorunlar yaşayan Hollandalı oyuncu, sözleşme uzatmayacak ve ayrılacak.

Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!

Hollandalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.

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