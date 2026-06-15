Fenerbahçe'den transferde Memphis Depay bombası!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak hücum hattı için gündeme oldukça flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldız Memphis Depay ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Bu durumdan yararlanmak isteyen Fenerbahçe'ye de menajerler vasıtasıyla 32 yaşındaki oyuncu önerildi.
Durum değerlendirmesinin ardından da Depay için harekete geçme kararı alındı ve Hollandalı santrforun menajeriyle ilk temas kuruldu.
Depay'a 5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. Bonservisi ise yok.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Memphis Depay, Corinthians, PSV ve Lyon'un yanı sıra; Man. United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giydi.
2 YILDIR BREZİLYA'DA OYNUYOR
2024'ün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılan Memphis Depay, 2 ay sonra Brezilya ekibi Corinthians'la anlaştı.
Brezilya ekibinde sorunlar yaşayan Hollandalı oyuncu, sözleşme uzatmayacak ve ayrılacak.
Hollandalı yıldızın transfer durumuna dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.
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