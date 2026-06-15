Spor yazarları Avustralya-Türkiye maçını değerlendirdi

Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda olmanın mutluluğu içinde sokaklar, caddeler, şehir meydanlarında, sabahın erken saatinde tek yürek olmuştu. Büyük moral ve umutla ekranları başındaydı herkes. Maça iyi başladık.
Kalabalık Avustralya savunmasını açmakta ve aşmakta zorlandık. Avustralya'nın hocası Popovic eski bir stoper olduğu için çok iyi bir savunma takımı inşa etmiş. Çok iyi kapanan, açık alan bırakmayan, rakip savunma arasında kalan Kerem etkili olamadı.
Buna rağmen 85'e kadar oyunda kalması kabul görmedi. Barış Alper verimli olamayınca ikinci yarıya Kenan Yıldız ile başladık. Avustralya tüm hücumlarımızı 5-4-1 ile karşıladı.
Kaptıkları toplarla kalemize çok çabuk geldiler. Baskı yediğimizde savunmamızın merkezinde adam ve adam paylaşımında sıkıntılarımız devam ediyor. İlk golde Irankunda'yı üç savunmacı ile durduramadık.
İkinci golde ise Metcalfe'ye çok rahat vurdurduk.
İsmail geçişlerde çabuk ekarte oldu, yetersiz kaldı.
Kenan oyuna girdikten sonra adam eksiltti, tehdit eden ataklar üretti ancak sonuç alamadık.
Hele ki Kerem'in 78'de kale alanı üzerinden vurduğu top gol olsa kalan sürede farklı senaryo olabilirdi ama olmadı!
Top da bizi istemedi!