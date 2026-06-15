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Haberler Kayserispor FIFA'dan Kayserispor'a çifte transfer yasağı kararı!

FIFA'dan Kayserispor'a çifte transfer yasağı kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı kararını açıkladı. German Onugkha ve Joseph Attamah transferlerinden kaynaklanan toplam 226 bin Euro borç nedeniyle kulübe iki ayrı yasak getirildi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 09:18
FIFA'dan Kayserispor'a çifte transfer yasağı kararı!

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz hakkında, FIFA nezdinde futbolcular German Onugkha ve Joseph Attamah'a ilişkin dosyalar kapsamında verilen iki ayrı transfer yasağı kararı, FIFA sistemi üzerinden kulübümüze tebliğ edilmiş ve ilgili kayıtlara işlenmiştir" duyurusu yapıldı.

Açıklamada "Söz konusu transfer yasakları; German Onugkha transferine ilişkin dosyada Copenhagen'a ödenmesi gereken 120.000 Euro, ve Joseph Attamah dosyasında ise futbolcunun kulübümüzden olan 106.000 Euro tutarındaki alacağı nedeniyle uygulanmıştır. Her iki dosyaya ilişkin transfer yasağı, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından kaldırılabilecek nitelikte olup, süreçler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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