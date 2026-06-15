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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan iki talip çıktı. Bahia ve Atletico Mineiro'nun transfer için harekete geçtiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli futbolcuyla ilgili kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 09:47
Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan Anderson Talisca'ya Brezilya'dan iki kulüp talip oldu.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bahia ve Atletico Mineiro, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

İki kulübün de transfer için ciddi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Talisca'nın durumu Brezilya ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Ancak Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamasında Talisca'yı önemli bir parça olarak görüyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Bu nedenle tecrübeli futbolcunun takımda kalması isteniyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Buna rağmen Brezilya'dan gelen transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Bahia ve Atletico Mineiro'nun önümüzdeki süreçte girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.

Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi

Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alırken 27 gol 5 asistlik katkı sğaaldı.

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