Anderson Talisca'ya 2 talip birden! Fenerbahçe transfer kararını verdi
Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan iki talip çıktı. Bahia ve Atletico Mineiro'nun transfer için harekete geçtiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli futbolcuyla ilgili kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 09:47
Talisca'nın durumu Brezilya ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Ancak Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlamasında Talisca'yı önemli bir parça olarak görüyor.
Bu nedenle tecrübeli futbolcunun takımda kalması isteniyor.
Buna rağmen Brezilya'dan gelen transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Bahia ve Atletico Mineiro'nun önümüzdeki süreçte girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.
Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alırken 27 gol 5 asistlik katkı sğaaldı.
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