Barcelona-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa finali, ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha dev bir randevuda buluşturuyor. Hansi Flick yönetiminde son dönemde başarılı bir grafik çizen Barcelona, bu finali kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor. Xabi Alonso önderliğindeki Real Madrid cephesinde ise hedef net: kupayı kazanmak. Ayrıca Arda Güler'in finalde forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Büyük maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri ise araştırılmaya devam ediyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finalinde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Süper Kupa finalinde oynanacak El Clasico'ya yedek başlaması beklenen Arda Güler'in Xabi Alonso'nun şans vermesi durumunda oyuna sonradan girmesi bekleniyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta süre bulan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asist yaptı.