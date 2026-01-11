CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetimide son iki sezona damga vurmayı sürdüren Katalan ekibi, müzesine bir kupa daha götürmeyi hedefliyor. Xabi Alonso ile kupayı kazanmanın yollarını arayacak eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Barcelona-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

11 Ocak 2026 Pazar 13:02
Barcelona-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa finali, ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha dev bir randevuda buluşturuyor. Hansi Flick yönetiminde son dönemde başarılı bir grafik çizen Barcelona, bu finali kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor. Xabi Alonso önderliğindeki Real Madrid cephesinde ise hedef net: kupayı kazanmak. Ayrıca Arda Güler'in finalde forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Büyük maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri ise araştırılmaya devam ediyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finalinde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Süper Kupa finalinde oynanacak El Clasico'ya yedek başlaması beklenen Arda Güler'in Xabi Alonso'nun şans vermesi durumunda oyuna sonradan girmesi bekleniyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta süre bulan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asist yaptı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
