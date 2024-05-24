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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (24 Mayıs 2024)

Beyoğlu 24 Mayıs Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beyoğlu su kesintisi olan mahalleleri ve 24 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:10
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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (24 Mayıs 2024)

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 24 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 24 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 24 Mayıs Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: CİHANGİR MAH

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: FİRUZAĞA MAH

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KOCATEPE MAH

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KULOĞLU MAH

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TOMTOM MAH

ETKİLENEN MAHALLE:

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ŞAHKULU MAH

AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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