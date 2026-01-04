Anadolu Efes evinde Mersin Spor'u farklı mağlup etti!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 mağlup etti.
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u konuk ettiği maçta ilk bölümü 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 52-43'lük skor avantajıyla girdi. Üçüncü çeyrekte Mersin Spor'un farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi. Mücadele Anadolu Efes'in 93-80'lik üstünlüğüyle son buldu.
1'İNCİ PERİYOT: 23 - 16
DEVRE: 52 - 43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-67