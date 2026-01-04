Anadolu Efes evinde Mersin Spor'u farklı mağlup etti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 mağlup etti.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u konuk ettiği maçta ilk bölümü 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 52-43'lük skor avantajıyla girdi. Üçüncü çeyrekte Mersin Spor'un farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi. Mücadele Anadolu Efes'in 93-80'lik üstünlüğüyle son buldu.

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 16

DEVRE: 52 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-67