Haberler Basketbol Anadolu Efes evinde Mersin Spor'u farklı mağlup etti!

Basketbol Süper Lig'in 14. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Mersin Spor' 93-80 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 15:05
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 mağlup etti.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u konuk ettiği maçta ilk bölümü 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 52-43'lük skor avantajıyla girdi. Üçüncü çeyrekte Mersin Spor'un farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi. Mücadele Anadolu Efes'in 93-80'lik üstünlüğüyle son buldu.

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 16

DEVRE: 52 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-67

