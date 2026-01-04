TRANSFER HABERİ - Napoli’den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray’a gelecek mi?

Napoli'nin Serie A'da Lazio deplasmanına çıkacağı maç öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa bunu değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir hamle yapmayacağız; takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi halde bu şekilde devam ederiz."