TRANSFER HABERİ - Napoli'den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ - Napoli’den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray’a gelecek mi?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın büyük mesafe kat ettiği öne sürülen Noa Lang transferiyle ilgili Napoli cephesinden sürpriz bir açıklama geldi. Sportif direktör Giovanni Manna, Hollandalı oyuncunun geleceğine dair konuştu. İşte Manna'nın açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 15:29
TRANSFER HABERİ - Napoli’den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray’a gelecek mi?

Ara transfer döneminde orta saha ve kanat hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang için önemli aşama kaydettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Napoli cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Napoli’den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray’a gelecek mi?

Napoli'nin Serie A'da Lazio deplasmanına çıkacağı maç öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa bunu değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir hamle yapmayacağız; takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi halde bu şekilde devam ederiz."

TRANSFER HABERİ - Napoli’den Noa Lang iddialarına flaş yanıt! Galatasaray’a gelecek mi?

26 yaşındaki futbolcu, Napoli'nin Lazio'ya konuk olduğu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

