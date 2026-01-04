Musaba Samsunspor maçında forma giyecek mi? Tedesco kararını verdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TRT Spor'un haberine göre, kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür'ün, solunda ise Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor. Kritik mücadelede stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.