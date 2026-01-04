CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Musaba Samsunspor maçında forma giyecek mi? Tedesco kararını verdi

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba'nın forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. İşte İtalyan çalıştırıcının zorlu maç öncesi Musaba kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 14:38
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ilk 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre, kalede Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür'ün, solunda ise Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor. Kritik mücadelede stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Marco Asensio'nun şans bulacağı gelen haberler arasında. Sağ kanatta yeni transfer Anthony Musaba, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco ileri uçta ise Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor.

Karşılaşmada birçok futbolcusundan faydalanamayacak Fenerbahçe, eksiklere rağmen finale yükselmeyi hedefliyor.

