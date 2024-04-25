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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların Adana kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 17:23
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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Galatasaraylı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Adana'ya gitti.

Hafif ağrıları bulunan ve son antrenmana çıkmayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, tedbir amaçlı Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Adana Demirspor karşılaşması kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."

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