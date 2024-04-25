Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen yönetim rotasyonlu kadro kurmak istiyor. Stoper hattına öncelik veren sarı kırmızılı kurmaylar Manchester United'ın yıldızına kancayı taktı. İşte Cimbom'un yeni sezon bombası... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 13:19
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bitime 5 hafta kala puan farkını 4'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-kırmızılılara 3 puanı galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Hata yapmayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-lacivertliler ise EMS Yapı Sivasspor deplasmanında boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

2 kez öne geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Ligin 33. haftasında sarı-kırmızılı ekip 4 puanlık avantajın sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını galibiyet için hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-lacivertliler dev derbide arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Adana Demirspor maçı çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Gelecek sezonda da iddialı olmak için yoğun mesai harcayan yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini oluşturdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Cimbom, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-kırmızılılar her ihtimali düşünerek stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Sarı-kırmızılı ekip, İsveçli futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

İsveçli yıldız bu sezon 27 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Lindelöf bu süre zarfında 1 gol ve 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

Yıldız ismin Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan savunmaya sürpriz takviye! İşte Okan Buruk'un yeni gözdesi

İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki oyuncu, 66 kez forma giydi.

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