Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka öncesi iddaa oranları açıklandı. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde belirlenen oranlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:39
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. sırada yer alırken, siyah beyazlı takım da 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin zirve yarışında puan kaybına tahammülü yok.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, evinde oynanacak maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Üçüncülük iddiasını sürdürmek isteyen Kara-Kartal ise derbiden kayıpsız ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Kritik karşılaşma öncesi İddia Risk Yönetim Kurulu, derbi oranlarını belirledi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.26 oran verildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Beraberliğin oranı 4.35 olarak belirlendi.

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