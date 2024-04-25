Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka öncesi iddaa oranları açıklandı. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde belirlenen oranlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:39
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Son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin zirve yarışında puan kaybına tahammülü yok.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, evinde oynanacak maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde.
Üçüncülük iddiasını sürdürmek isteyen Kara-Kartal ise derbiden kayıpsız ayrılmak istiyor.
Kritik karşılaşma öncesi İddia Risk Yönetim Kurulu, derbi oranlarını belirledi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.26 oran verildi.
Beraberliğin oranı 4.35 olarak belirlendi.
Beşiktaş'ın kazanma oranı ise 5.88 olarak açıklandı.
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