FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kanarya'da ilerleyen yaşına rağmen muhteşem bir sezon geçiren Boşnak golcü Ed,m Dzeko, sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir karar aldı. İşte detaylar...