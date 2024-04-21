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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken deneyimli golcünün yeni takımıyla anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 15:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Kanarya'da ilerleyen yaşına rağmen muhteşem bir sezon geçiren Boşnak golcü Ed,m Dzeko, sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir karar aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Akşam'da yer alan habere göre, Dzeko'nun da birçok yıldız gibi Suudi Arabistan kervanına katılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

EDIN DZEKO'DAN VEDA

Geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, geldiği gibi gidiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Edin Dzeko, Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Yıldız golcünün, yaz transfer döneminin açılmasının ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

TAKIMI ŞAMPİYON YAPARAK GİTMEK İSTİYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yarış halinde olan Edin Dzeko, krallıktan öte önüne başka bir hedef koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

Dzeko, sezonun kalan haftalarında elinden geleni fazlasıyla yaparak Fenerbahçe taraftarlarına yıllar sonra şampiyonluk yaşatarak takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

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