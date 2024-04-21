FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla dikkat çeken deneyimli golcünün yeni takımıyla anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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EDIN DZEKO'DAN VEDA
Geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, geldiği gibi gidiyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Edin Dzeko, Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım ile anlaşmaya vardı.
Yıldız golcünün, yaz transfer döneminin açılmasının ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.
TAKIMI ŞAMPİYON YAPARAK GİTMEK İSTİYOR
Süper Lig'de gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yarış halinde olan Edin Dzeko, krallıktan öte önüne başka bir hedef koydu.
Dzeko, sezonun kalan haftalarında elinden geleni fazlasıyla yaparak Fenerbahçe taraftarlarına yıllar sonra şampiyonluk yaşatarak takımdan ayrılmak istiyor.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.
38 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu mücadelelerde 24 gol ve 9 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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