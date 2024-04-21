Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

GALATASARAY'A 3.5 MİLYON EURO!

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.