Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a eski oyuncuları Arda Güler ve Sacha Boey'den piyango vurdu. İki yıldızın da sözleşmesinde yer alan bonuslar aktif oldu ve ezeli rakiplerin kasasına önemli bir kasa girdisi oldu. İşte gerçekleşen boncuslar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:24 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:26
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Son dönemece girilen Süper Lig'de rakibinden daha az hata yapan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Zorlu bir mücadele veren iki takıma da eski oyuncuları Arda Güler ve Sacha Boey'den piyango vurdu.
Türkiye'nin haberine göre; Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
GALATASARAY'A 3.5 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.
FENERBAHÇE'YE 2.2 MİLYON EURO!
Benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe'de 2.2 milyon euro kazanacak.
İki takımın finale çıkması durumunda ise ekstra para gelecek.
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