Haberler Fenerbahçe Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a eski oyuncuları Arda Güler ve Sacha Boey'den piyango vurdu. İki yıldızın da sözleşmesinde yer alan bonuslar aktif oldu ve ezeli rakiplerin kasasına önemli bir kasa girdisi oldu. İşte gerçekleşen boncuslar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:24 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:26
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Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'a sevindiren haberler geliyor.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Kıyasıya rekabet içinde olan iki ezeli rakip sezonu mutlu sonla tamamlamak için uğraş veriyor.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Galatasaray topladığı 87 puanla Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Son dönemece girilen Süper Lig'de rakibinden daha az hata yapan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Zorlu bir mücadele veren iki takıma da eski oyuncuları Arda Güler ve Sacha Boey'den piyango vurdu.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

Türkiye'nin haberine göre; Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

GALATASARAY'A 3.5 MİLYON EURO!
Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

FENERBAHÇE'YE 2.2 MİLYON EURO!
Benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe'de 2.2 milyon euro kazanacak.

Arda Güler ve Sacha Boey piyangosu! Fenerbahçe ile Galatasaray'a dev müjde

İki takımın finale çıkması durumunda ise ekstra para gelecek.

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