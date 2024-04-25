Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat harekatı: Christos Tzolis

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat harekatı: Christos Tzolis

Gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Ghezzal ve Ante Rebic'le yollarını ayırmak istiyor. Yönetim, bu mevkiyi ise bonservisi Norwich City’de olan 22 yaşındaki kanat Christos Tzolis’le doldurma peşinde... İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat harekatı: Christos Tzolis

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan siyah- beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor. Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları da gündemde. Bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. İngiliz basınından EDP, 22 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtti. Norwich City ile 2026'şa kadar sözleşmesi bulunan Yunan oyuncunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil olan Christos Tzolis'in asıl mevkii sol kanat. Yunun yıldız sağ kanat ve forvet mevkiinde de görev yapabiliyor. Profesyonel kariyerinde 163 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu bu periyotta 63 gol atarken, 21 de asist yaptı ve 84 gole direkt olarak katkı sağladı.

İrfan Can'a İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler
Galatasaray'a Nijeryalı savunmacı!
DİĞER
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni sezondaki adresi belli oldu! Beşiktaş derken büyük ters köşe…
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Fenerbahçe'nin yıldızları İngiltere yolcusu!
Barış Alper rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Cardona sürprizi!
Beşiktaş'ta 2 gidici 1 kalıcı!
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Nisan bugün kimin maçı var?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 25 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 25 Nisan
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taraftar son defa izledi Taraftar son defa izledi 07:12
Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum 07:11
"Kupayı istiyoruz" "Kupayı istiyoruz" 07:08
19 sene sonra yeniden kazandı 19 sene sonra yeniden kazandı 07:07
Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç 07:06
İstanbul'da bu futbol yetmez İstanbul'da bu futbol yetmez 07:06
Daha Eski
Muhteşem ikiliden şov Muhteşem ikiliden şov 07:04
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Fırtına evinde kazandı Fırtına evinde kazandı 00:45
Avcı galibiyeti değerlendirdi! Avcı galibiyeti değerlendirdi! 00:45
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor 00:45