Trabzonsporlu yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"

Bülent Timurlenk: Abdullah Avcı, şampiyonluğa giderken onu devre arasında 4.3 milyon Euro'ya almasa Visca, Türkiye'ye 400 bin Euro'ya transfer olmuş, lige damga vurmuş ama çift haneli bonservis üretememiş bir futbol emekçisi olarak anılacaktı. Arsenal'in Pepe'ye ödediği 80 milyon Euro'nun yanında 4 milyon Euro nedir ki. Ya da Pepe'nin kariyeri boyunca yaptıklarının kaç katını Visca bu topraklarda yapmıştır.

Boşnak yıldızın dün birinci golde ters ayağıyla uzak köşeye vurduğu gol ve 10 kişi kalmış takımının ikinci yarının başında bulduğu 3. gole yaptığı asistle büyük futbolcu nasıl olur herkese gösterdi.