Trabzonsporlu yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi"
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Bordo-mavililerde Edin Visca, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında Boşnak yıldızın futboluna övgü dolu sözler sarf etti. İşte o yorumlar...
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Karagümrük, 1-0 geriye düştükten sonra ev sahibinin oyunu kendi sahasında kabullendiği 10 dakikada beraberliği bulurken ikinci yarıda bir eksik Avcı'nın takımına karşı 16 hücum gerçekleştirdi. Ve buldukları ikinci golle tur kapısını açık tuttular.
Karagümrük, Trabzonspor'la ligde ilk yarıda berabere kalırken Alpaslan Erdem, ikinci yarıda kupada G.Saray'ı elerken teknik direktör Şota'ydı. Tolunay Kafkas burada hikâyenin neresinde derseniz, Ripley'deki John Malkovich derim. Dünkü tabeladan sonra rövanşın Rus ruletine döneceği kesin. Bekleyip göreceğiz.
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