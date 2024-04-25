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Alanyaspor'dan TFF seçimleriyle ilgili açıklama! "En uygun tarih..."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı olağanüstü genel kurul tarihini desteklediğini açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 21:11
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Alanyaspor'dan TFF seçimleriyle ilgili açıklama! "En uygun tarih..."

Alanyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu için en uygun tarihin 18 Temmuz olduğunu belirtti.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunda son dönemde yeterince gerginlik yaşanmıştır. Artık kimseye faydası olmayan kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, geçmişte yapılan hatalardan ve eksikliklerden ders alarak geleceğe güvenle bakmalıyız. Herkesin sevgisi ve ilgisi nedeniyle futbol sürekli değişkenlik gösteren, en doğru kararların alınması gereken çok hassas bir mecradır. Bu nedenle futbolu yönetenlerin de zaman zaman hata yapabileceği gerçeğini unutmamak gerekir. Bizler de kulüplerimizi yönetirken hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan bunlardan ders alıp en aza indirebilmektir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, genel kurul tarihini 18 Temmuz olarak belirlemiştir. Önümüzde, ülkemizin prestiji ve futbolumuzun daha ileriye gitmesi açısından son derece önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Avrupa şampiyonasına katılmamızda büyük emekleri olan TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bizleri Almanya'da milli takımla birlikte temsil etmeleri en doğal haklarıdır. Sayın Büyükekşi ve yönetim kurulu yıllar sonra naklen yayın ihalesinde kulüplerin hakkını sonuna kadar koruyarak kulüplerin alacağı parayı iki katına çıkarmayı başarmıştır. Belki büyük kulüpler için bu rakam çok fazla önem arz etmeyebilir ama biz Anadolu kulüpleri için çok önemli bir kazançtır. Keza Trendyol'un sponsor olması ciddi bir katkıdır. Yıllardır yine sürüncemede kalan yabancı oyuncu kontenjanı uygulaması önümüzdeki yıllara yönelik olarak karara bağlanmıştır. Yabancı fonundan kulüplerin aldığı pay, vergi ve sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen kulüplere geri ödenmektedir. TFF akademi projesi kapsamında Double Pass firması ile danışmanlık anlaşmaları yapılarak altyapıların gelişimi konusunda büyük adımlar atmıştır. VAR sistemi ve yarı otomatik ofsayt sistemi hayata geçirilmiştir. İlk defa bir TFF Başkanı ve Milli Takım teknik direktörü, tek tek kulüpleri ziyaret ederek görüş ve önerilere açık olmuştur.

Federasyonun en çok eleştiri aldığı konulardan biri de hakemler konusudur. Biz kulüp olarak yıllardır Türk hakemlerinin her zaman arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Biz ülkemizde yabancı hakeme karşıyız. Liyakatli Merkez Hakem Kurulları, liyakatli hakemlerin yetiştirilmesi, daha fazla eğitilmesi, TFF, MHK Başkanı ve yönetimlerinin hakemlerin arkasında gerçekten durması ile hakem hatalarının en aza ineceğine inanıyoruz. Bu ligde hangi kulübe sorsak, bir sezonda en az 10 tane skoru etkileyecek maç kaybetmelerine yol açacak hakem hatası gösterebilir. Hakem hatalarını kabul etmediğimiz sürece futbol adamı da olamayız. Türk futbolunu her daim TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu yönetmelidir. Futbolun ihtiyacına göre, zamanında, şeffaf kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. Büyükekşi ve yönetiminin iyi niyetinden ve çalışma tempolarından en küçük şüphemiz yoktur. Futbolda barış ve birliktelik iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Kaos yaratılmaması ve futbol ailesinin birlikteliği adına olağanüstü genel kurulun 18 Temmuz'da yapılması en uygun tarihtir. Futbolun geleceğine kulüpler ve delegeler 18 Temmuz'da karar vermelidir."

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