TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen isim kararını verdi. İngiliz basını transfer haberine manşetlerine taşıdı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın EURO 2024 başlamadan önce renklerine bağlamak istediği iddia edilen Hollandalı oyuncu transferle ilgili kararını verdi.
Liverpool'a yakın kaynakların iddiasına göre Gravenberch, Liverpool'da kalmak istiyor.
İngiliz basını ayrıca, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Anfield'da yoluna devam etmek ve yeni teknik direktör ile takımda daha fazla görev almayı ve daha ciddi bir rol üstlenmeyi planladığını yazdı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
Liverpool'a 40 milyon Euro'ya transfer olan Gravencerch'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
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