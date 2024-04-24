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TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen isim kararını verdi. İngiliz basını transfer haberine manşetlerine taşıdı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 18:59
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve yarışında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Cimbom, sarı-lacivertli ekibin 4 puan önünde 90 puanla birinci sırada yer alıyor. Bu sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, gelecek sezon için planlarını yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

İngiliz basını, yaz transfer döneminde 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan 21 yaşındaki Ryan Gravenberch'la Galatasaray'ın ilgilendiğini öne sürmüştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Galatasaray'ın EURO 2024 başlamadan önce renklerine bağlamak istediği iddia edilen Hollandalı oyuncu transferle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Liverpool'a yakın kaynakların iddiasına göre Gravenberch, Liverpool'da kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

İngiliz basını ayrıca, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Anfield'da yoluna devam etmek ve yeni teknik direktör ile takımda daha fazla görev almayı ve daha ciddi bir rol üstlenmeyi planladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray istiyordu! Yıldız isim kararını verdi

Liverpool'a 40 milyon Euro'ya transfer olan Gravencerch'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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