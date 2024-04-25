Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar kritik deplasmandan galip gelerek Fenerbahçe ile puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk zorlu maç öncesi ilk 11 tercihini belirledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray, son 5 lig maçında 19 gol attı
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, gol yollarında Icardi'ye güveniyor
Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, yarınki Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
İŞTE OKAN BURUK'UN ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ
MUSLERA
KAAN AYHAN
NELSSON
ABDÜLKERİM
KÖNH
TORREIRA
KEREM DEMİRBAY
BARIŞ ALPER YILMAZ
DRIES MERTENS
KEREM AKTÜRKOĞLU
MAURO ICARDI
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