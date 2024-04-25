Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.