Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar kritik deplasmandan galip gelerek Fenerbahçe ile puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk zorlu maç öncesi ilk 11 tercihini belirledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 11:28
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Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Süper Lig'de 21 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

7 oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Adana Demirspor maçına tam kadro çıkacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Galatasaray, son 5 lig maçında 19 gol attı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, gol yollarında Icardi'ye güveniyor

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, yarınki Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

İŞTE OKAN BURUK'UN ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

KÖNH

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

BARIŞ ALPER YILMAZ

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

DRIES MERTENS

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