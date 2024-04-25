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Şenes Erzik: TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam

Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, “TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 20:11
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Şenes Erzik: TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. FIFA'nın İsviçre'de Zurih kentinde bulunan müzesinde kendisine ait özel bir köşe ayırdığını ifade eden Şenes Erzik, "Çok uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yaptım. FIFA, Zürih'de müzesinin içinde bana özel bir köşe ayırdı. Ben de onlara elimdeki önemli fotoğraf ve objeleri karşılıksız verdim. Bu benim için çok önemliydi. Levent'te içinde bulunduğumuz binayı da Türk futboluna kazandırdık. Burası da müze gibi. Bugün de TFF'nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz" diye konuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası için uzun zamandır emek harcadıklarını ifade eden Erzik, şu yorumlarda bulundu:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Daha önce 1 oy ile kaybetmiştik. Bu kez kazandık."

"ÇOK MUTLU OLDUĞUM BİR GÜNDÜ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisine TFF Onursal Başkanı akreditasyon kartını vermesiyle ilgili konuşan Şenes Erzik, "Sayın Mehmet Büyükekşi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Bana TFF Onursal Başkanı akreditasyon kartımı kendi elleri ile takdim etti. O günün hatırasını evimde baş köşede saklıyorum. Ayrıca bana o gün hep birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı hediye etti. Onu da evimde saklıyorum. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu" diye konuştu.

18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimli mali genel kurulu ile ilgili de yorumlarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimle ilgili tarih tartışmalarının anlamsız bulduğunu da sözlerine ekledi.

"MONTELLA ÇOK DOĞRU BİR TERCİHTİ"

Futbolun geleceğinin altyapıda olduğunu söyleyen Erzik, "A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu başarılı buluyorum. Montella çok doğru bir tercihti. Futbolunun geleceği ve kurtuluşu için altyapıda kendi çocuklarımızı yetiştirmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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