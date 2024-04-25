Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız isimleri Tadic ve Dzeko'nun İsmail Kartal'a kadro konusunda baskı uyguladığı iddia edildi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!
Ev sahibi ekip 87. dakikada Manaj'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısının ardından hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu.
"BİZ ADALET İSTİYORUZ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." ifadelerini kullandı.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
71. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Bu sezon Süper Lig'de 20 gole imza atan Boşnak yıldız, oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.
FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA!
Sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in İsmail Kartal'a bazı oyuncuları oynatması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.
Kaptan Dzeko'nun özellikle Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder'e forma giymesi konusunda Kartal'a telkinde bulunduğu belirtildi.
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