Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız isimleri Tadic ve Dzeko'nun İsmail Kartal'a kadro konusunda baskı uyguladığı iddia edildi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 09:46
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Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Sarı lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Alınan bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!

Ev sahibi ekip 87. dakikada Manaj'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısının ardından hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

71. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Bu sezon Süper Lig'de 20 gole imza atan Boşnak yıldız, oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA!

Sezon başında kadroya katılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in İsmail Kartal'a bazı oyuncuları oynatması konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

Kaptan Dzeko'nun özellikle Krunic, Zajc ve Cengiz Ünder'e forma giymesi konusunda Kartal'a telkinde bulunduğu belirtildi.

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