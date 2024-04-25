Fenerbahçe'de olay iddia! Dzeko ve Tadic İsmail Kartal'a kadro baskısı uyguluyor

PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU! Ev sahibi ekip 87. dakikada Manaj'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısının ardından hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." ifadelerini kullandı.