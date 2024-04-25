Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da sakatlık şoku! Emre Akbaba ve Yusuf Sarı...

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılılarla oynayacağı mücadele öncesi Mavi Şimşekler, 2 sakat birden verdi.

TRT Spor'un haberine göre; ev sahibi ekipte Emre Akbaba ve Yusuf Sarı sakatlıkları nedeniyle G.Saray maçında forma giyemeyecek.

Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 7 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 684 dakika süre aldı.

24 maça çıkan Yusuf Sarı ise 3 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve bin 792 dakika sahada kaldı.