Haberler Adana Demirspor Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da sakatlık şoku! Emre Akbaba ve Yusuf Sarı...

Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da sakatlık şoku! Emre Akbaba ve Yusuf Sarı...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Mavi Şimşekler, 2 sakatlık haberiyle sarsıldı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 22:00
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Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da sakatlık şoku! Emre Akbaba ve Yusuf Sarı...

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılılarla oynayacağı mücadele öncesi Mavi Şimşekler, 2 sakat birden verdi.

TRT Spor'un haberine göre; ev sahibi ekipte Emre Akbaba ve Yusuf Sarı sakatlıkları nedeniyle G.Saray maçında forma giyemeyecek.

Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 7 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 684 dakika süre aldı.

24 maça çıkan Yusuf Sarı ise 3 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve bin 792 dakika sahada kaldı.

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