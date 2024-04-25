TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta 2 gidici 1 kalıcı!

Siyah-beyazlı forma altında 3. dönemini yaşayan Cenk Tosun için artık veda vakti geldi. Yönetim, 2 aydır skor katkısı veremeyen 32 yaşındaki santrforla devam etmeme kararı aldı. Tecrübeli santrfora başta Süper Lig'e yükselen Eyüpspor olmak üzere Türkiye'den çok sayıda teklif var.

Tosun Paşa, geleceğiyle ilgili kararını sezon bittikten sonra verecek. Son dönemde düzenli olarak forma şansı bulan Ghezzal da takıma hiçbir katkı sağlayamadı.

Cezayirli yıldız, son skor katkısını 16 Ocak'ta Eyüpspor'la oynanan kupa maçında yaptı. Ardından 11'i lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 13 müsabakada süre buldu ancak tabelaya etki etmedi.

GÖRÜŞMELER 7 MAYIS'TAN SONRA

Kendisine opsiyonu kaldırılarak bir şans daha verilen Ghezzal, bunu iyi değerlendiremedi ve bileti kesildi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, diğer iki oyuncunun aksine Salih Uçan'a daha ılımlı yaklaşıyor.

9 milyon TL ile takımın en az kazananlarından olan milli orta sahayla ilgili geçen sezonun bittiği günden beri sözleşme konusu tartışılıyor. Yönetim, bu belirsizliğe son vermek adına 30 yaşındaki futbolcu ile görüşme kararı aldı. Taraflar, 7 Mayıs'taki kupa maçının ardından masaya oturacak.