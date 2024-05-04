Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 07:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Cimbom'dan sağ beke Scout transferi!
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması!
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının güzel eşi...
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı: Garson çözüldü! Operasyonlar başladı I 27 şüpheli yakalandı
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz anahtarı İngiliz anahtarı 00:43
Sırada kupa var Sırada kupa var 00:41
Taraftarlar ilgi göstermedi Taraftarlar ilgi göstermedi 00:40
VAR’dan iki önemli karar VAR’dan iki önemli karar 00:39
Beş adet yarım gol! Beş adet yarım gol! 00:38
G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor 00:34
Daha Eski
Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! 00:28
F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! 00:09
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! 00:09
Beşiktaş son dakikada güldü! Beşiktaş son dakikada güldü! 00:09
VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 00:09
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! 00:09