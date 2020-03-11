Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür: Allah kimseye bu sakatlığı vermesin

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev alan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında konuştu.

Sakatlığı sonrasında sahaya döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Uzun süreli bir sakatlıktı, yaklaşık 6 ay sonra sahaya çıktım. Allah kimseye bu sakatlığı vermesin. 11'de oynadım, hocam da sağolsun uzun süre verdi. Bugün çok şanssızdım, kendi attığım golleri kaçırdım. Çok mutluyum geri döndüğüm için, umarım Başakşehir maçında da böyle oynayıp kazanırız" dedi.

"ALLAH NASİP EDERSE..."

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen milli oyuncu, "Sağolsun insanlar, özellikle geçen sene altyapıdan 4 oyuncu olarak görev aldığımızda bizi çok konuştu. Onların takdirine çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse burada şampiyonluk kazanıp, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Zor bir görev, en iyi şekilde altından kalkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.