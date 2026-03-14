Spor yazarları Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tedesco, hatasını anladı ve ikinci yarıya başlarken dört oyuncu birden değiştirdi. Mert, İsmail, Fred ve Kerem kenara gelirken; Asensio, Brown, Musaba ve Nene oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat veremedi. Giren oyunculardan sadece Musaba, hücuma biraz olsun hareket getirdi. Ama Musaba'dan isabetli bir orta beklemek tam bir hayal! Bir kanat oyuncusu bu kadar mı isabetsiz ortalar yapar arkadaş!